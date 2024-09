Savona, allarme lupi. Foscolo e Bruzzone (Lega): "Carnivori in azione perfino a pochi metri dal mare"

“Dopo l’ennesimo episodio, verificatosi nella serata di lunedì a Celle Ligure, a pochi metri dal mare in cui una pecora in gravidanza è stata aggredita e il piccolo che portava in grembo è stato sbranato da uno o più lupi, vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutti gli allevatori e a tutti i proprietari di cani vittime di aggressioni di questo tipo. La Lega sta mettendo il massimo impegno per affrontare in modo serio e concreto il problema dei lupi, che sono pericolosi per il territorio. Occorre intervenire con lo ‘sfoltimento’ di questi grandi carnivori presenti in modo abnorme sul territorio della Provincia di Savona e nel resto della Liguria. La nostra solidarietà va non soltanto a chi subisce tali perdite, ma anche agli agenti della Polizia regionale, che costantemente devono intervenire per episodi di questo tipo che sono inaccettabili anche perché avvengono vicinissimo o addirittura all’interno dei centri abitati, stavolta perfino a pochi metri dal mare. Prendiamo atto che oggi che la Commissione europea ha approvato il declassamento del lupo da specie ‘particolarmente protetta’ a ‘protetta’. Tuttavia, ora attendiamo il passaggio alla Convenzione di Berna per poi finalmente poter attivare gli interventi per il giusto controllo numerico di questo grande carnivoro”. Lo hanno dichiarato la candidata alle elezioni regionali Sara Foscolo e il deputato ligure Francesco Bruzzone (Lega).