Savignone: il ritorno della castagnata dei Fieschi, la più antica di Vallescrivia

Sabato 5 e domenica 6 ottobre prenderà vita a Savignone "La castagnata dei Fieschi", evento patrocinato da Regione Liguria, nel segno della cultura, della tradizione storica e della buona tavola.

Il Comune di Savignone propone due giorni ricchi di eventi a partire dal sabato.

Alle 10.30 davanti al palazzo comunale, partenza della Staffetta dei Bambini, a cura del Consorzio Pro Loco Genova, in collaborazione con Unicef Liguria. Ad accogliere i partecipanti l'amministrazione comunale con un momento di riflessione sul tema dei diritti dei bambini e uno spuntino a base di focaccia locale.

Alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale Elvezio Balabbio - Via Giovanni XXIII, n.1, si terrà la presentazione del libro "Il frutto paziente" di Ilaria Fioravanti e Valentina Venuti; alle 16.45 presso la sala "Marina Garaventa", Via Giovanni XXIII, il Cucinosofo Sergio Rossi presenterà “Castagne e cucina al tempo dei Fieschi”.

Sempre nella sala dedicata alla concittadina Marina Garaventa, alle ore 18.00, prenderanno vita alcune letture. L'evento a cura di Tommaso Garrè prevede "Cin Cin, Gadda!" con stralci e buon vino all’imbrunire da “Il Castello di Udine” di Carlo Emilio Gadda. Leggeranno: Hana Daneri e Alberto De Gaspari.

In contemporanea agli eventi, ci saranno le aperture straordinarie del Museo degli Alpini, con visite guidate dalle 16 alle 18. Alle 21,30 presso il Teatro Botto di Savignone la compagnia “Too Little Time Band” presenta, ad oltre quarant’anni dall’uscita del famoso film, la riedizione in versione concentrata del musical capolavoro “Jesus Christ Superstar” con Roberto Tiranti (Jesus), Matteo Merli (Judas), Valeria Bruzzone (Mary Magdalene), Aldo De Scalzi (King Herod).

Domenica si aprirà alle ore 10 all’insegna dei mercatini dei creativi e degli hobbisti e della mostra di pittura di Giovanni Del Serbo che si terrà dalle 10 alle 19 presso la Cappella Padre Pio. A partire dalle 12.30, grande festa per la pasta e fagioli della sezione locale degli Alpini sulla piazza Italo Ghelfi.

A partire dalle 14.30 "Rustie per tutti" e altre golosità. Dalle 15.30 rievocazione del Conio dell'antica moneta detta "Vergagnino", corteo storico con la partecipazione degli sbandieratori del gruppo storico "Sestieri di Lavagna", dell'Associazione "Storica corte dei Fieschi" e del gruppo storico Sestrese. Alle 16.30 musica in piazza con il gruppo "Pulin and the little mice". Per i più piccini battesimo della sella al parco comunale, a cura dell'Associazione sportiva equestre savignonese.

Il sindaco di Savignone, Antonio Bigotti: “È importante mantenere vivo l’entroterra anche attraverso la cultura e la tradizione, ed è importante essere attrattivi per la sopravvivenza delle nostre comunità. Purtroppo, anno dopo anno, i piccoli Comuni sono costretti a subire i tagli del governo centrale, ed il piatto piange. Per questo, in occasione della castagnata, abbiamo deciso di battere moneta attraverso la nostra rievocazione storica del Vergagnino. Tra il serio e il faceto, rimane l’amarezza di avere meno risorse a disposizione per far fronte al dissesto idrogeologico e ai servizi in generale. Facciamo festa per la nostra comunità, ma non rinunciamo a lanciare il grido disperato dell’entroterra”.