Sartori a Telenord: "Il Salone Nautico è rinato, e la Liguria non torna indietro. Bucci vincerà"

Il Salone Nautico di Genova si conferma come uno degli eventi più importanti a livello mondiale per l’intero settore della nautica, e lo sottolinea con orgoglio l’assessore al turismo della Regione Liguria, Augusto Sartori, in un’intervista ai microfoni di Telenord. "La nautica italiana è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Erano anni che non si vedeva tanta gente e stand così importanti. L'evento ha ripreso con forza il suo ruolo centrale, non solo come riferimento per il Mediterraneo, ma per l'intero mondo nautico. Una crescita che è il frutto di un grande impegno congiunto tra il Comune di Genova, la Regione Liguria e i numerosi attori privati e associazioni legate alla nautica. Genova merita questo successo perché ha investito molto".





L'assessore ha poi approfondito la visione strategica per il futuro del turismo nautico. "L’obiettivo non è solo portare visitatori nei porti della Liguria, ma far sì che questi possano conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio. Noi vogliamo puntare su questo, evidenziando il ruolo chiave del turismo costiero e dell’entroterra, in una sinergia che miri a valorizzare l’intera regione".

Uno degli elementi su cui si sta lavorando è la destagionalizzazione, ovvero l’idea di allungare il periodo turistico per evitare la concentrazione dei flussi nei soli mesi estivi. "Non vogliamo impelagarci nell'overtouris, miriamo alla diversificazione del turismo, permettendo alle persone di godere del nostro mare e delle nostre coste 12 mesi all'anno", ha dichiarato Sartori. Un progetto ambizioso che punta a sfruttare le potenzialità del clima mite della Liguria e delle sue attrazioni naturali per creare un'offerta turistica continuativa.





Sul candidato di centrodestra

Nel corso dell’intervista, Sartori ha anche affrontato il tema delle prossime elezioni regionali, esprimendo il suo pieno sostegno al candidato di centrodestra, Marco Bucci. "Sicuramente è stata una bellissima idea la sua candidatura,è un nome vincente. Sono convinto che il centrodestra continuerà a governare la regione, farà bene in ogni ambito, soprattutto in quello turistico e infrastrutturale, settori su cui la Liguria sta puntando per rilanciarsi a livello nazionale e internazionale."