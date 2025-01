Sanremo: Casinò festeggia 120 anni. Piana: "Simbolo di storia, cultura e crescita economica"

Il Casinò di Sanremo ha celebrato il suo 120° anniversario con un evento teso a sottolineare il suo ruolo centrale nella cultura e nell'economia della Liguria. Inaugurato il 14 gennaio 1905, il Casinò è diventato una delle istituzioni più prestigiose della Riviera dei Fiori, rappresentando un punto di riferimento per la città e l'intera regione.

Un simbolo della Liguria – Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria, tra gli intervenuti alle celebrazioni, ha definito il Casinò un simbolo non solo di Sanremo, ma di tutta la regione. "È un onore per me partecipare alle celebrazioni dei 120 anni del Casinò di Sanremo, una storica istituzione che rappresenta un simbolo non solo della nostra Riviera dei Fiori, ma dell’intera Liguria», ha dichiarato durante il suo intervento. Il Casinò, ha aggiunto, incarna "il cuore pulsante della tradizione, dell’ospitalità e della raffinatezza che caratterizzano il nostro territorio".

Tradizione e innovazione – Non solo intrattenimento, ma anche cultura. Il Casinò di Sanremo è considerato un vero e proprio centro culturale che contribuisce alla valorizzazione del patrimonio locale. Piana ha sottolineato come questa istituzione non solo rifletta il passato della città, ma abbia saputo rinnovarsi nel tempo, mantenendo un forte legame con la tradizione e al contempo proiettandosi nel futuro. "Il Casinò di Sanremo è un faro che continua a illuminare il nostro presente e il nostro futuro", ha affermato il vice presidente.

Un motore di sviluppo – Il Casinò si inserisce anche nel piano di rilancio del turismo avviato dalla Regione Liguria. La struttura, infatti, non è solo un luogo di intrattenimento, ma è considerata un motore di sviluppo economico per la città e la regione. Piana ha evidenziato l'importanza del Casinò come esempio di come il territorio ligure sappia valorizzare le proprie eccellenze, in un contesto che vede la crescita delle presenze turistiche e l'aumento dell'appeal internazionale della regione.

Il futuro del Casinò – Nonostante le sfide degli ultimi anni, il Casinò di Sanremo continua a mantenere la sua centralità nel panorama turistico e culturale. Con il suo contributo al settore economico, alle attività culturali e all’immagine internazionale della Liguria, il Casinò è destinato a rimanere un’istituzione importante per la regione. I festeggiamenti per il 120° anniversario del Casinò di Sanremo non sono solo un’occasione per celebrare la storia di questa storica istituzione, ma anche un segno tangibile della vitalità e della capacità della Liguria di attrarre turisti e valorizzare il proprio patrimonio culturale ed economico. Il Casinò di Sanremo resta un pilastro della tradizione e un simbolo del futuro.

