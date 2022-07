Sanremo, cade col monopattino: grave ragazza di 20 anni

di Edoardo Cozza

La giovane ha battuto la testa: è in codice rosso all'ospedale di Pietra Ligure. La Polstrada sta cercando di capire se il monopattino sia stato "truccato"

Una ragazza di 20 anni di origine peruviana residente a Ospedaletti (Imperia), è rimasta gravemente ferita intorno all'una della scorsa notte, dopo essere caduta col monopattino sull'Aurelia, all'altezza di corso Marconi, a Sanremo. La ragazza ha battuto la testa con violenza sull'asfalto ed è stata portata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il trasferimento è avvenuto a bordo dell'elisoccorso Grifo abilitato al volo notturno.

Indagini sono in corso da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente, ma a quanto si apprende sembra che la ragazza stesse rincasando dopo una serata trascorsa nella vicina Sanremo. Gli agenti stanno anche cercando di capire se il monopattino sia stato elaborato per aumentarne la velocità e se la giovane guidasse in stato di ebbrezza. Si tratta di controlli dovuti, in caso di incidente.