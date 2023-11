Sanremo, approvato il progetto da 2,4 milioni per la nuova sede della polizia locale in piazza Eroi

La giunta comunale di Sanremo ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo per la nuova sede della Polizia Locale in piazza Eroi. Il progetto, ormai al vaglio da anni, darà al comando una location più centrale rispetto a quella attuale in via Giusti.





Nel documento approvato dalla giunta si legge che “l'immobile presenta dei locali parti particolarmente idonee alla destinazione di comando di Polizia Locale per le caratteristiche architettoniche, dimensionali, per la rilevante possibilità di parcheggio per l'utenza e in considerazione che risulta ubicato in un'area strategica della città città per la sua centralità e per la vicinanza con zone problematiche, per cui l'acquisizione risulta altresì di utilità per incrementare il livello di sicurezza del centro cittadino”.





La progettazione della nuova sede è stata affidata agli architetti Magda di Domenico, Antonello Spalla e Federica Viale, oltre all'ingegnere Manuela Dellerba, per un importo complessivo di 59 mila euro. Il valore totale dell'intervento ammonta invece a 2,4 milioni di euro.