Sanremo 2023, Salvini contro la presenza di Zelensky al Festival: "In un contesto di svago è fuori luogo"

Lunghe polemiche per il possibile videomessaggio del presidente ucraino che alla fine parteciperà con un testo scritto che leggerà Amadeus. Sulla vicenda si è espresso anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital, secondo quanto riporta una nota della trasmissione: "Ho sempre pensato che in un contesto che è di musica popolare, di svago, di gioia, di paillettes e di luci portare Zelensky e la tragedia immane del suo popolo sia fuori luogo sia in presenza, in video o con un messaggio". "Se avrò qualche minuto guarderò Sanremo ma non per videomessaggi o messaggi scritti ma per ascoltare qualche canzone. Anche nell'interesse di Zelensky stesso: non so se può essere utile per lui apparire tra uno stacchetto e i Cugini di Campagna".