"San Valentino segreto", un viaggio all'insegna dell'amore fra i Caruggi e la Genova antica

di Marco Innocenti

Dopo il successo delle visite guidate nel centro storico nel periodo natalizio, un calendario con nuovi tour dedicati alla festa degli innamorati

Dopo il grande successo di pubblico delle visite che hanno animato i Caruggi durante le festività natalizie arrivano nuovi tour dedicati alla festa degli innamorati: “San Valentino segreto”, infatti, sarà un vero proprio viaggio all’insegna dell’amore e degli innamorati nella Genova antica.

Una tre giorni di dieci visite guidate per grandi e piccini che partendo da Porta Soprana e arrivando a piazza Don Gallo accompagneranno a conoscere da vicino le storie d’amore vissute e raccontate tra i Caruggi della Genova antica. A raccontare gli aneddoti di San Valentino saranno nuovamente le guide abilitate che accompagneranno i partecipanti in un mondo speciale sospeso tra storia, leggenda e fantasia dove si parlerà di molte delle storie d’amore tra alcune rinomate dame genovesi e dei loro cavalieri, storie che non sempre si conclusero con un “e vissero per sempre felici e contenti”.

"La risposta ricevuta durante le festività natalizie – dice l’assessore ai Grandi eventi e al Centro storico Paola Bordilli – è stata più che positiva, sia per le visite guidate che per la caccia al tesoro che ha chiuso gli eventi del Natale. Per questo abbiamo pensato di ripetere l’esperienza delle visite guidate e animate anche per San Valentino, convinti che la formula di unire storia e intrattenimento possa essere vincente anche per la festa degli innamorati. Ci sono tante storie, a lieto fine e no, pronte a essere ascoltate e vissute e, con loro, tanti luoghi del nostro centro storico da scoprire o riscoprire".

"Le visite guidate animate – aggiunte il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù – sono ormai diventate un marchio di fabbrica dell’offerta culturale e di intrattenimento del Centro storico. Come promesso nelle festività natalizie abbiamo deciso di proporre dei percorsi ad hoc per San Valentino che siamo certi avranno grande riscontro". Si potrà conoscere da vicino la grazia di Simonetta Cattaneo Vespucci, dama che ammaliò Giuliano de Medici e la cui bellezza è stata immortalata per sempre nelle tele del Botticelli e si potranno scoprire le struggenti pene d’amore di Tommasina Lomellini che pianse fino a morire a morire d’amore per Luigi XII, re di Francia, che non si accorse mai della sua presenza.

Tra gli amori senza lieto fine quello del musicista Alessandro Stradella che morì sulle scale della chiesa di San Pietro in Banchi per mano di un sicario, spezzando-gli la vita, l’arte e soprattutto l’amore per una nobildonna della famiglia Lomellini. “San Valentino segreto” è anche gelosia, quella che armò la mano di Pacciugo che, a causa delle maldicenze di una vicina nei confronti della moglie Pacciuga, portandolo a compiere il più terribile degli atti. “San Valentino segreto” è anche la nostalgia per un more che non c’è più, come quelli che portò a murare la finestra dove l’amata l’attendeva: si tratta di Palazzo Giovanni Vincenzo Imperiale. L’amore, però, è anche magia, a volte benevola e a volte maligna e ne sa qualcosa Vittoria Firpo, fattucchiera di Borgo di Prè, che nel 1600 pagò il suo sortilegio sconsiderato. Queste sono solo alcune delle storie di un tour dove amore, sospiri, gelosie e affanni si mescolano e si ricorrono nello stesso turbinio di una storia d’amore. Nel corso della visita guidata sarà posta particolare attenzione sulla tradizione di San Valentino, dalle sue origine pagane fino all’evoluzione cristiana della festività.

Le 10 visite guidate sono così ripartite: il 12 febbraio, 4 visite dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dedicate a grandi e piccini, con 7 tappe di animazione nelle vie e nelle piazze del Centro Storico. Il 13 febbraio le visite saranno sempre 4, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dedicate ai grandi, con 6 tappe animate nelle vie e nelle piazze del Centro Storico. Il 14 febbraio saranno invece 2, dalle ore 19,00 alle ore 20,00 dedicate alle sole coppie di innamorati. Quel giorno si terrà solo la visita guidata, senza animazione

A ogni visita parteciperanno 40/45 persone dotate di dispositivo radio, con auricolare monouso, per garantire a tutti le distanze sociali. Le visite sono tutte gratuite, fino a esaurimento posti, e sono prenotabili collegandosi al sito https://www.exploratour.it/prodotto/san-valentino-segreto/