San Gottardo, uomo trovato morto nel suo furgone: suicidio o malore le ipotesi più accreditate

Tragico ritrovamento nel quartiere di San Gottardo, dove è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 53 anni all'interno di un furgone da lavoro parcheggiato in via Fossato della Cicala.

Secondo quanto emerso, dell'uomo non si avevano più notizie da almeno cinque giorni. A far concentrare le ricerche proprio in quella zona sarebbe stata la figlia che, dopo numerosi tentativi di contattare il padre senza successo, è riuscita a individuare la posizione del veicolo grazie al Gps di un tablet aziendale in uso al 53enne per motivi di lavoro.

Una volta raggiunto il mezzo, la situazione è apparsa subito drammatica. Alcuni residenti e passanti avevano infatti segnalato un intenso odore proveniente dall'interno del furgone, facendo scattare la richiesta di intervento ai soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno forzato l'apertura del veicolo, trovato chiuso a chiave. All'interno dell'abitacolo hanno rinvenuto il corpo dell'uomo, ormai deceduto da diversi giorni.

Successivamente sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, il personale sanitario e il medico legale, incaricato di eseguire un primo esame esterno della salma. Le prime valutazioni indicano che il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento.

Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori, al momento, mantengono aperte tutte le ipotesi: tra quelle al vaglio vi sono un malore improvviso oppure un gesto volontario. Saranno gli esami medico-legali e gli approfondimenti investigativi a fare piena luce sull'accaduto.

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