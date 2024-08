San Gottardo: Herrenknecht presenta una macchina di perforazione per 2a canna del tunnel stradale

La tecnologia di scavo meccanizzata di Schwanau è di nuovo utilizzata al San Gottardo in Svizzera. Gli ingegneri Herrenknecht hanno presentato una macchina di perforazione per la guida della seconda canna del tunnel stradale del San Gottardo il 30 luglio 2024.

Era presente una delegazione di alto rango dell’impresa di costruzioni Marti Tunnel AG e del committente, l’Ufficio federale delle strade (ASTRA).

Ogni giorno attraversano il tunnel stradale del San Gottardo circa 16.000 veicoli. Sono sei milioni di auto e camion all’anno. Da 45 anni è una struttura chiave per il traffico europeo nord-sud attraverso le Alpi. Si estende per 16,9 chilometri tra Göschenen nel Cantone svizzero di Uri e Airolo nel Cantone Ticino. L’Ufficio federale delle strade (ASTRA) sta affrontando le necessarie riparazioni legate all’età dopo una pianificazione attenta e a lungo termine. ASTRA ha commissionato la costruzione di una seconda canna parallela per garantire che il traffico possa continuare a scorrere durante la ristrutturazione e la necessaria chiusura del tunnel. Una volta completati tutti i lavori su entrambe le canne,

sarà disponibile una galleria con una corsia (più corsia di emergenza) per il traffico in direzione sud e una per quello in direzione nord, un miglioramento significativo della sicurezza rispetto alla precedente operazione con traffico bidirezionale in una canna.

Le aziende incaricate dello scavo del tunnel hanno ordinato una macchina di perforazione del tunnel (TBM) per la sezione di costruzione settentrionale e una per quella meridionale del tunnel principale. I rappresentanti della società di costruzioni Marti Tunnel AG insieme agli ingegneri responsabili di Herrenknecht hanno completato con successo

l’accettazione tecnica della macchina per la sezione di costruzione meridionale il 30 luglio 2024: il diametro della TBM Single Shield è di 12.310 millimetri.

La testa di taglio è azionata da 16 motori elettrici, che hanno una potenza complessiva di 5.600 kilowatt o circa 7.600 CV, un’attuale auto di Formula 1 ha circa 1.000 CV. Come TBM Single Shield, la macchina è specializzata nella guida attraverso la roccia dura delle Alpi. Granito, gneiss e ardesia sono i principali tipi di roccia che ci si aspetta sulla sezione di tunneling meridionale lunga 7.755 metri. Dopo l’accettazione tecnica, la macchina verrà ora smontata e i componenti trasportati al cantiere di Airolo (Ticino). Lì, la TBM verrà riassemblata in modo che i minatori della Marti Tunnel AG possano iniziare a scavare il tunnel principale da sud come previsto da marzo 2025.

Secondo le indagini geologiche preliminari, i costruttori del tunnel prevedono una zona di faglia geologica sia a nord che a sud del percorso pianificato per il tunnel principale. A causa delle caratteristiche della roccia, è stata presa la decisione di scavare le due sezioni della zona di faglia utilizzando esplosivi convenzionali prima di iniziare la

scavo meccanizzato del tunnel principale. Per raggiungere le zone di faglia nella montagna, sono stati scavati dei tunnel di accesso attraverso la roccia. Per i tunnel di accesso è stata utilizzata anche la tecnologia di scavo meccanizzato. La Marti Tunnel AG ha completato con successo lo scavo del tunnel di accesso meridionale con una TBM Herrenknecht Single Shield (Ø 7.400 mm) nell’agosto 2023. Le macchine per il tunnel principale verranno poi tirate attraverso le due

zone di faglia che sono già state scavate. Herrenknecht ha fornito una TBM Gripper (Ø 7.030 mm) e una TBM Single Shield (Ø 12.225 mm) a un consorzio delle aziende Implenia Schweiz AG e Frutiger AG per i due lotti di costruzione settentrionali (galleria principale e galleria di accesso).

Lo scavo della galleria di accesso settentrionale è stato completato nell’aprile 2023. L’accettazione della TBM Single Shield per la sezione meridionale della galleria principale ha avuto luogo a Schwanau l’8 luglio 2024.

I consorzi di costruzione hanno utilizzato quattro macchine Herrenknecht al Gottardo dal 2003

al 2011 per scavare un totale di 85 chilometri di galleria per la galleria ferroviaria più lunga del mondo fino ad oggi. La consegna per la galleria di base del Gottardo è una delle pietre miliari eccezionali nella storia aziendale di Herrenknecht. Ciò è confermato anche da Matthias Schwärzel, responsabile della gestione del progetto. È orgoglioso di tornare al Gottardo con la tecnologia Herrenknecht: “La costruzione di gallerie nelle Alpi e in particolare sul San Gottardo svizzero ha sempre una componente emotiva per noi. Non vediamo l’ora di lavorare con i minatori nel cantiere”.