Sampdoria, via alla rivoluzione: cinque fuori rosa, Kasami e Giordano verso Palermo e Mantova, piace D'Andrea

Dopo la settimana di riposo, la Sampdoria è pronta a riprendere gli allenamenti lunedì a Bogliasco in vista della partita di domenica 12 gennaio a Brescia.

Tuttavia, non si uniranno alla squadra cinque giocatori: Borini, Kasami, Barreca, Silvestri e Giordano, informati dalla società che non rientrano più nei piani del club. Si alleneranno a parte, aspettando notizie sul loro futuro. Kasami, in particolare, sarebbe stato proposto al Palermo, dove aveva già giocato nella stagione 2010/11. Non è da escludere che si possa arrivare a una risoluzione anticipata dei contratti in scadenza a giugno.

Il club sta cercando di ridurre la rosa attuale, che conta 31 elementi, a un numero più contenuto, tra i 23 e i 24 giocatori. Tra i partenti probabili ci sono anche Pedrola, che potrebbe essere ceduto in prestito, oltre a Lagumina, Girelli e Vismara. Quest'ultimo, dopo il ritorno di Ghidotti, potrebbe lasciare la Sampdoria prima del previsto.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, la priorità per il ds Pietro Accardi (nella foto) è quella di rinforzare la difesa, vista l'assenza di diversi giocatori per infortunio. La società ha già avviato contatti per il difensore Francesco Folino della Juve Stabia. A centrocampo, l'interesse è rivolto a Mattia Valoti, un obiettivo già sondato la scorsa estate. In attacco, invece, è stato fatto un primo approccio per Luca D’Andrea, giovane attaccante del Sassuolo, classe 2004, reduce da un prestito al Catanzaro e già convocato in nazionale Under 20.

