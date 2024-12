Sampdoria, Vazquez replica a Bellemo: a Cremona Ghidotti para quasi tutto, finisce 1-1

Una Sampdoria tutta votata alla difesa esce indenne dallo "Zini" di Cremona, strappando un pareggio per 1-1 di fronte ad un avversario molto più in palla. Strepitosa prestazione di Simone Ghidotti, rilanciato in porta da Leonardo Semplici e finora vero autore dei due punti consecutivi conquistati dal nuovo corso doriano.

Vantaggio doriano - Il mister blucerchiato ripresenta lo stesso undici che ha resistito allo Spezia, con Meulensteen al centro della difesa, Ricci playmaker e la coppia Coda-Tutino in avanti. Di fronte, una Cremonese contestata dai suoi tifosi, con Giovanni Stroppa richiamato in panchina per raddrizzare una stagione deludente. Si vede subito che i padroni di casa sono più in palla, con almeno quattro occasioni nei primi 35 minuti. La più clamorosa capita sui piedi di Federico Bonazzoli, uno dei tanti ex di turno: l'attaccante però spara addosso un Ghidotti inconsapevole che questo sarà il suo pomeriggio da ricordare. Al 37' la svolta della gara: Ravanelli e Fulignati gestiscono male il possesso basso, l'inserimento di Tutino sul retropassaggio mette in difficoltà il portiere lombardo che rinvia male. Ad approfittarne è Alessandro Bellemo, freddo nel colpire al volo verso la porta. E' il vantaggio blucerchiato, al primo vero tiro verso lo specchio. La reazione dei grigiorossi è veemente, ancora Bonazzoli e poi Vazquez vanno vicini al gol del pari in chiusura di prima frazione, ma Ghidotti resiste e si va negli spogliatoi sul risultato di 0-1.





Ripresa di sofferenza - Fuori nell'intervallo Benedetti, ammonito per un fallo pericoloso al limite dell'area, l'ingresso di Ronaldo Vieira regala un po' di sostanza al centrocampo doriano. Non abbastanza, perché la Cremonese è sempre pericolosa, spingendo con furia ma poca lucidità. La Samp avrebbe una piccola occasione al 56' per raddoppiare, sull'asse Ricci-Vieira, ma non è fortunata. Cinque minuti dopo arriva invece il pareggio dei padroni di casa, proprio con il giocatore di maggior classe, El Mudo Vazquez, la cui conclusione è sporcata da Riccio. Ghidotti stavolta non può evitare il gol, ma si supera nel quarto d'ora successivo per due volte su Bonazzoli. Negli ultimi dieci minuti cala il ritmo, complici anche i cambi, ma il risultato resta di 1-1 fino al termine.





Punto di ripartenza - La Samp può ricominciare da questo punto assai sudato, ma prezioso: il gioco latita ancora, i singoli non trascinano e la sensazione che deriva dall'atteggiamento dei giocatori blucerchiati è quella di una fragilità congenita. Ogni accelerazione della Cremonese poteva portare ad un gol, la superprestazione di Simone Ghidotti è stata fondamentale. Ma il cambio di passo non potrà mancare, a partire dalla sfida di Santo Stefano contro la Carrarese a Marassi.