Sampdoria, un'altra sconfitta a Marassi: il Pisa passa con il solito Tramoni

La Samp chiude un 2024 a dir poco complicato con una sconfitta in casa per mano della bestia nera Pisa. Il risultato di 0-1 certifica la crisi doriana, con una classifica che dopo la prima del girone di ritorno fa davvero paura, quintultimo posto e potenziale layout contro la Salernitana, se il campionato finisse oggi.

Occasioni mancate - Eppure è stata la sconfitta meno meritata delle tante collezionate fin qui dai blucerchiati per la stagione 2024-25: la Samp ha tenuto testa ad un avversario quotato, non a caso secondo in classifica e assolutamente lanciato per andare in Serie A dopo 34 anni. Per larghi tratti della gara, la superiorità del Pisa non si è vista, anzi è stata la squadra di Semplici ad avere diverse occasioni per andare in vantaggio, sfruttate male a cospetto di un Semper che non ha dovuto fare straordinari a Marassi.

Poche note positive - Di buono, Semplici può portare a casa uno spirito diverso da quello visto anche solo tre giorni prima contro la Carrarese: i suoi ragazzi hanno corso e lottato, mancando il colpo decisivo e subendo invece una rete evitabile (con Meulensteen che di lì a poco avrebbe chiesto il cambio per infortunio. Il pubblico doriano si era accorto di questa inversione di tendenza e aveva apprezzato, almeno durante la gara.

Fischi per tutti - Va però notata anche l’insofferenza dei tifosi blucerchiati per i risultati deludenti e stasera anche verso la coppia Coda-Tutino. Entrambi sostituiti, se al primo sono stati evitati i fischi per il gol appena subito, al secondo non sono state risparmiate bordate, subito parate da Semplici che invece ha applaudito in modo plateale il numero 10. Ma i fischi finali a tutta la squadra certificano che la pazienza dei tifosi è finita: ora tocca alla società agire sul mercato, per una stagione che ha preso una piega davvero pericolosa.

