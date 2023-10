Sampdoria, Turci: "Società, allenatore e giocatori: è ancora tutto un lavori in corso"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"A Bolzano è mancata l'organizzazione difensiva: nell'azione del rigore, al di là che non ci fosse, quando Casiraghi ha sterzato bisognava subito pulire l'area di rigore, salire e non lasciare il due contro due nei sedici metri. Tuttavia, non me la sento adesso di sparare su società, allenatore e giocatori: è ancora tutto un working progress, lavori in corso".

Lo ha detto al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, Luigi Turci, ex portiere e preparatore dei portieri della Sampdoria. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione è interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.