Sampdoria, trittico di partite in nove giorni per decifrare il futuro del campionato

Cosenza e Feralpi fuori casa, Cremonese al "Ferraris" nel turno infrasettimanale. Un miniciclo di tre partite che dirà molto sul campionato della Sampdoria, attualmente a tre punti dai play out e a cinque dalla retrocessione diretta in serie C. Vero è che i blucerchiati si trovano anche a sei punti dall'ottavo posto che vale i play off, ma in questa fase della stagione è obbligatorio abbandonare i sogni di gloria e badare al sodo, come ha peraltro dichiarato lo stesso Pirlo, non completamente d'accordo con l'azionista di riferimento Matteo Manfredi che a Bogliasco aveva parlato apertamente alla squadra di serie A.

La prima tappa è venerdì sera allo stadio "San Vito-Gigi Marulla", dove la società calabrese celebrerà anche i 110 anni di storia con una festa inauguarata nel pomeriggio. La Samp ovviamente non intende fare la vittima sacrificale e si prepara alla battaglia, quasi certamente affidandosi ancora alla difesa a tre con Piccini, Ghilardi e Facundo. Mancheranno due big come Esposito e Murru, ma tornerà disponibile Giordano e probabilmente anche Valerio Verre, reintegrato in rosa su richiesta esplicita dell'allenatore. Rischiano di allungarsi ancora i tempi di recupero per Estanis Pedrola ma questo ormai è un capitolo da aprire solo nel momento in cui ci sarà davvero qualcosa di concreto.

Dopo la trasferta a Cosenza la Samp affronterà martedì sera la Cremonese a Marassi e la domenica successiva il Feralpi al "Garilli" di Piacenza. Al termine di questo trittico la situazione di classifica sarà più chiara. Lo spartiacque tra serenità e paura non è mai stato così sottile.