Sampdoria-Ternana 4-1, tripletta di De Luca e gol di Stojanovic: quarta vittoria consecutiva e settimo posto consolidato

La Sampdoria stende con un netto 4-1 la Ternana al "Ferraris", nonostante la partita fosse in equilibrio fino a 7' dalla fine. A stappare nuovamente la contesa ci ha pensato un super Stojanovic, che prima ha segnato il gol del 2-1 dopo una grande azione corale palla a terra, poi ha servito due assist per De Luca, che, dopo il rigore del primo tempo, ha siglato così la sua prima tripletta in carriera. I blucerchiati salgono a quota 43, consolidando la settima posizione.

Le formazioni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru (85' Piccini); Depaoli (76' Stojanovic), Kasami, Yepes, Darboe (76' Alvarez); Barreca; Verre (64' Borini), De Luca. All. Pirlo.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sorensen, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia (21' De Boer), Carboni (84' Di Stefano); Pereiro, Raimondo (75' Favilli). All. Breda.

Arbitro: Prontera di Bologna

Rete: 36' (rig), 85' e 93' De Luca, 65' G. Pereiro, 83' Stojanovic

LA CRONACA

primo tempo

1' - Fischio d'inizio di Prontera

5' - Buon avvio dei blucerchiati, che stazionano costantemente nella metà campo avversaria

11' - Prima grande occasione per le fere: Raimondo si presenta a tu per tu con Stankovic, che lo chiude benissimo in uscita bassa

16' - Super filtrante di Kasami per De Luca, chiuso in corner in extremis

21' - Giallo per Luperini e primo cambioforzato per gli ospiti: De Boer rileva l'infortunato Pyythia

22' - Leoni vicino al gol! Colpo di testa che termina a lato non di molto

26' - Kasami si inserisce dalle retrovie e prova a incrociare col mancino: Iannarilli c'è

32' - Una parata pazzesca di Iannarilli! Verre fa tutto benissimo, la piazza all'angolo e l'estremo difensore degli umbri trova il guizzo con la mano di richiamo

35' - Tocco sospetto di Amatucci sul tiro cross di Barreca, Prontera richiamato al var: il replay toglie ogni dubbio, calcio di rigore per la Samp!

36' - De Luca glaciale dal dischetto, Samp avanti! Settimo gol in campionato per il 9 blucerchiato

45' - Saranno 3 i minuti di recupero

45' + 2' - De Luca si divora il gol del raddoppio, aprendo troppo il piattone a tu per tu con Iannarilli

45' + 3' - Duplice fischio di Prontera, Samp avanti all'intervallo

secondo tempo

46' - Squadre di nuovo in campo, nessun cambio per ora

49' - Ghilardi a centimetri dal 2-0, incornata fuori di pochissimo

53' - La Ternana prova ad alzare il baricentro, ma non impensierisce Stankovic

59' - Bella girata volante di Raimondo, palla larga sotto lo sguardo di Stankovic

64' - Ovazione del "Ferraris" per l'ingresso di Fabio Borini, fuori Verre

65' - Dormita della difesa blucerchiata: Gaston Pereiro ringrazia e batte Stankovic di testa da due passi

81' - Paratona di Iannarilli sulla botta al volo di Borini, palla in corner

83' - Azione spettacolare della Samp, tutta di prima e in verticale: Stojanovic non sbaglia davanti a Iannarilli e fa 2-1

85' - Doppietta di De Luca! Gran palla di Stojanovic, De Luca impatta di controbalzo e la mette sotto l'incrocio

88' - Di Stefano si divora il gol del 2-3

90' - Tre minuti di recupero

90' + 2' - Alvarez apre il piattone, Iannarilli chiude con una gran parata

90' + 3' - Tripletta di De Luca! Altro assist di Stojanovic, il numero 9 ringrazia e si porta a casa il pallone

90' + 5' - Finisce in trionfo per la Samp: quota 43 agganciata e settimo posto consolidato