Sampdoria, Stankovic: "Sabiri non mi è piaciuto, l'ho sostituito per non mettere in difficoltà la squadra"

Non è arrivato il successo casalingo per i blucerchiati. Dejan Stankovic, tecnico blucerchiato, bacchetta i suoi per l'approccio iniziale e non manca di ringraziare i tifosi per l'incessante sostegno dal 1' al 95'.

"Non mi sono piaciuti i primi venti minuti, la tensione ti schiaccia. Alcuni giocatori vanno sotto le pressioni e le prestazioni vengono condizionate. Sotto la curva ho visto gente da 7 a 77 anni che ci incoraggiava. Qualcuno riesce a gestire la tensione, qualcuno no. Sabiri? Potevo fare tre cambi in quel momento. Non mi era piaciuto, ho fatto il cambio per non mettere la squadra in difficoltà. All'intervallo abbiamo ridisegnato l'assetto, purtroppo abbiamo tante assenze, ma non voglio scuse. Ci sono ragazzi che erano senza squadra. Andiamo avanti, è difficile ma non voglio abbassare la guardia".

Sul ritorno di Quagliarella: "Fabio è tornato dopo l'infortunio, poi è arrivata l'influenza con febbre alta. Si è messo a disposizione, hanno diviso la partita lui e Jesè, poi l'ho guardato e gli ho chiesto di risolvermela".