Sampdoria, Stankovic mastica amaro: "Se vuoi vincere devi segnare"

Un amareggiato Dejan Stankovic commenta la sconfitta interna contro l'Udinese, per una Samp che continua a non vincere tra le mura del Ferraris.

"Non ho una spiegazione sinceramente. Se non segni nelle occasioni che crei, la Serie A è crudele e ti punisce. Anche gli episodi quest'anno non ci aiutano. Ci mettiamo tutti sotto esame, io in primis, ma i gol vanno segnati quando crei delle occasioni. Se vuoi vincere devi segnare. Faccio i complimenti all'Udinese per la vittoria, ma la Sampdoria non è stata dominata, semplicemente non abbiamo sfruttato le occasioni. I ragazzi danno tutto, ma abbiamo visto che non basta".

"Dobbiamo archiviare in fretta questo pomeriggio e cercare di analizzare bene, perchè sarebbe davvero da non uomini mollare nel momento difficile. Nei problemi si vedono i veri guerrieri e si vede la gente col carattere forte. Ci brucia tantissimo anche oggi".

Sui cambi: "Sabiri è uscito perche già dopo 10' sentiva dolore al flessore, mentre su Colley non so ancora nulla".