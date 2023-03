Sampdoria, Stankovic: "Dobbiamo dedicare ai nostri tifosi la vittoria, perché il loro campionato è da dieci e lode"

Tanta sofferenza nel secondo tempo, ma l'importante era riuscire a portare a casa la pagnotta. La Sampdoria ha superato 3-1 l'Hellas Verona nello scontro diretto, mettendo in ghiaccio la prima vittoria stagionale al Ferraris. All'ottimo primo tempo non è seguita una ripresa all'altezza, complice il ritorno degli scaligeri, ma alla fine a Dejan Stankovic interessavano solo i tre punti. Proprio il tecnico serbo ha analizzato la gara nel post partita, dedicando il successo ai tifosi:

"Dobbiamo dedicare ai nostri tifosi una vittoria, perché il loro campionato è da dieci e lode. Finalmente è arrivata. I ragazzi sono stati spettacolari, se qualcuno guardasse come lavorano non peserebbe che ottano per la salvezza. Sono fiero di loro. Alla fine, quando devi lottare con assenze e problemi, tutti dedicano tutti loro stessi al di là dei ruoli. Non mi interessa il numero dei difensori, mi voglio godere la vittoria".

Sulla sofferenza nel finale: "Ogni tanto mi piacerebbe sentire che la mia squadra ha giocato male e ha vinto. Quando hai qualcosa da perdere, non è facile gestire. Il Verona ha fatto meglio nel secondo tempo, noi nel primo e per una volta gli episodi sono andati a nostro favore. Preferisco giocare male e portare a casa i tre punti".

Su Spezia e singoli: "Io penso gara dopo gara, non posso avere piani a lungo termine. Dobbiamo tenere alto il morale e, finché c'è la possibilità, non si molla. Manca ancora tanto alla sfida con lo Spezia. A Nuytinck faccio i complimenti a lui tutti i giorni, perché è un professionista top. Lo lasciamo spesso uno contro uno e lui accetta. E' un esempio per i giovani, per come lavora ogni allenamento".