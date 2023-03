Sampdoria, Stankovic: "Contro la Salernitana vale tantissimo, serve continuità di prestazioni"

Dejan Stankovic, nella conferenza stampa pre partita, ha come sempre analizzato la settimana di lavoro dei blucerchiati. La sfida di domani alla Salernitana vale davvero tantissimo e il tecnico serbo si troverà a doverla affrontare con assenze pesanti, specie nel reparto d'attacco.

"Contro la Lazio abbiamo fatto vedere che siamo in grado di mettere in difficoltà chiunque. Ora ci serve continuità di prestazioni: la prestazione di Roma deve darci consapevolezza. Ci servono punti, specialmente in casa, voglio vedere una Samp senza paura e che gioca la palla con disinvoltura. Si può anche sbagliare, ma l'atteggiamento deve essere quello giusto. Affrontiamo una Salernitana che è piena di autostima grazie al 3-0 contro il Monza, ma noi non ci tiriamo indietro e andiamo verso un'altra battaglia".

Sugli assenti: "Ci mancheranno tanti giocatori, questo è un problema costante. Non ci sarà Lammers che si è infortunato dopo uno scontro, così come Gabbiadini squalificato e l'acciaccato Djuricic. Toccherà agli altri, qualsiasi giocatore scenda in campo sa cosa deve fare. La panchina sarà come sempre molto corta, il momento per un'emergenza non è certamente quello giusto. Non cerchiamo comunque scuse, perchè non mi compete cercarne. Siamo concentrati sui calciatori che abbiamo a disposizione, poi sarà compito mio spiegargli cosa dovranno fare prima di scendere in campo".

Salernitana squadra tosta: "Ho visto un gruppo organizzato, il risultato ti dà una carica in più. E' quello che a noi manca, perchè non possiamo dire di aver avuto tranquillità dai risultati delle ultime partite. Ogni incontro ha comunque una storia a sè, io so che i miei ragazzi hanno una voglia incredibile di fare bottino pieno. Affronteremo i campani a viso aperto, come sempre fatto finora".