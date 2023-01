Sampdoria, Stankovic in vista dell'Atalanta: "Tosti, compatti, organizzati: siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo fare gol"

Vigilia di campionato per la Sampdoria, che domani sera affronta l'Atalanta nella prima gara del girone di ritorno. Dejan Stankovic, tecnico blucerchiato, ha parlato: "Nelle ultime partite abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato. La strada è quella giusta: tosti, compatti, organizzati, pronti a vincere i duelli. In settimana abbiamo lavorato bene, ma abbiamo tante assenze e dovremo fare i conti con questo. Colley e Sabiri sono indisponibili, Gabbiadini ha fatto un solo allenamento e ha problemi alla schiena".

Poi il punto sugli avversari: "L'Atalanta sta andando davvero bene: contro Salernitana e Juventus hanno mostrato tutto il loro potenziale. Con grande rispetto verso l'avversario, ma dobbiamo essere forti, umili e con grande coraggio. Devi rispondere ad ogni contrasto, ad ogni corsa, ad ogni palla persa. Dobbiamo essere pronti perchè qualsiasi pallone, vinto o perso, può fare la differenza. Abbiamo lavorato su quello. Di rispondere petto contro petto, coast to coast e non mollare. Sono forti. Portiamo loro rispetto, ma noi proviamo a far la nostra. Non mollando ed essendo pronti a questa situazione".



Come in altre circostanze, la tifoseria seguirà in massa la squadra: "Ad un tifoso piace vincere ma loro sono particolari, in positivo. Anche dopo una sconfitta, dopo aver visto che la squadra ha dato tutto, hanno applaudito. Questo gli fa onore. Sono presenti in tutte le trasferte, non importa quanto sia vicino o lontano. Dobbiamo far girare un po' la ruota per far gioire i nostri tifosi".