Sampdoria, Sottil: "Sono sereno e concentrato, penso al campo. Coda è recuperato"

In un momento delicato in casa Sampdoria, i blucerchiati affronteranno domani pomeriggio in trasferta il Sassuolo di Fabio Grosso, sempre più capolista in Serie B.

Nell'occhio del ciclone mister Andrea Sottil, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match. Si parte dalle critiche mosse alla squadra dopo il pareggio contro il Catanzaro: "Il mio e il nostro compito è di lavorare sul campo. Isolarci da tutto quello che è l'esterno. Siamo i primi noi a non essere contenti. Ho visto una settimana di grande responsabilità, di senso di appartenenza e di voglia di cavalcare e non subire questo momento. I ragazzi hanno svolto la settimana con concentrazione, siamo consapevoli di affrontare una squadra forte ma sono sicuro che anche il Sassuolo non sarà molto contento di affrontare la Sampdoria perché abbiamo le nostra qualità, la nostra identità e la determinazione di andare a fare la nostra partita".

"Come ho vissuto questa settimana?" - prosegue il tecnico - "L'ho vissuta serenamente. Io faccio l'allenatore, sono concentrato solo sulla squadra e con i ragazzi. Il resto non mi interessa. Io faccio questo lavoro, so benissimo quali sono i lati positivi e negativi. Sono sereno perché parlo spesso con presidente e direttore, c'è piena fiducia e confronto. Dobbiamo migliorare la classifica ma sono sereno. Le responsabilità si dividono fra tutti e io sicuramente ho un ruolo di responsabilità. Non sono l'unico ma io mi prendo le mie. Sono sereno e sono molto concentrato, come sempre, sulla partita di domani".

Sull'ultima sfida contro il Catanzaro: "Al di là della vittoria che non è arrivata, la squadra è cresciuta sotto l'aspetto del gioco e ora mi aspetto un ulteriore miglioramento. Abbiamo avuto una settimana in più per rodare questo sistema di gioco".

Su Pedrola e Leonardi: "Per me ha fatto una buona partita anche Sekulov. Ha delle potenzialità. Leonardi ha fatto bene, Pedrola ha lavorato bene. Sono tutti giocatori offensivi che mi danno la possibilità di schierarli o dall'inizio o a gara in corso".

Capitolo infortunati, occhi su Veroli e Coda: "Veroli ha avuto problemi di pubalgia. Sta alzando il livello, può fare il quarto di sinistra ma anche il centrale. E' chiaro che le sue caratteristiche sono da terzo di sinistra nella difesa a tre e come quarto basso. E' un ragazzo che ha qualità e ci darà una mano. Coda sta bene, lo abbiamo recuperato. L'autonomia è limitata ma l'ho visto bene e disinvolto".

Sul tema del portiere: "Come ho detto, li tratto come giocatori di movimento. Faccio delle scelte, faccio questo di mestiere. La prestazione di Silvestri non è stata di livello a 360°. Ho quattro portieri tutti forti, faccio valutazioni di campo e domani se devo scegliere diversamente lo farò".

Su Borini: "Non è ancora disponibile. Lui e Vieira saranno a completa disposizione la settimana prossima. Sono due infortuni complicati".

Infine, si parla della contestazione avvenuta fuori dallo stadio sabato scorso: "L'abbiamo vissuta comprendendo i tifosi. Alla fine hanno cantato e sostenuto per tutta la partita. Io la penso così e la vedo così: il grande attaccamento, la grande intelligenza e la grande passione l'hanno dimostrata per tutta la partita. Alla fine hanno diritto di fischiare. Li abbiamo presi, portati a casa, ci siamo messi a lavorare e domani dobbiamo dimostrare. E' uno stimolo".