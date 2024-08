Sampdoria, Sottil si presenta: "In B col vestito giusto, umiltà e cattiveria"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prime parole ufficiali in blucerchiato per Andrea Sottil: il nuovo allenatore della Sampdoria chiama i suoi giocatori ad un "cambio d'abito", professando umiltà e chiedendo "cattiveria agonistica" per poter primeggiare in un campionato difficile come la Serie B.

"Ogni partita in questa categoria è difficile e lo vediamo in tutte in tutte le giornate di questo di questo campionato: voglio costruire la la l'identità forte di questa squadra e incominciare a fare partite di un certo livello".