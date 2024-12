Sampdoria, Sottil esonerato. Semplici in pole position

La Sampdoria ha deciso di esonerare Andrea Sottil e la ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio a Bogliasco, dopo la disfatta con il Sassuolo a Reggio Emilia, sarà diretta da Alessio Aliboni, collaboratore del ds Pietro Accardi, che già aveva guidato la squadra per un paio di giorni dopo l'addio ad Andrea Pirlo.

Ecco il comunicato ufficiale:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club.

Il nuovo allenatore sarà scelto tra stasera e domani mattina e nel pomeriggio di martedì prenderà "servizio" al "Mugnaini". La prima ipotesi presa in considerazione è stata il ritorno di Pirlo, che in caso di rifiuto avrebbe farebbe comunque risparmiare alla società l'ingaggio sino a giugno. Poi, le ipotesi Aurelio Andreazzoli e Leonardo Semplici. In questo momento l'ex tecnico dello Spezia è in vantaggio, anche se manca l'accordo sulla durata del contratto.

Più defilate le soluzioni Attilio Lombardo e Salvatore Foti. Al momento non risultano contatti con Beppe Iachini e Pierpaolo Bisoli (in predicato di tornare a Brescia, in caso di esonero di Maran).

La situazione è in evoluzione, Accardi è in contatto con il presidente Matteo Manfredi attraverso il suo braccio destro Alessandro Messina, autentico deus ex machina della Sampdoria, titolare di un'agenzia di procure calcistiche a Londra e organizzatore dei Samp Camp blucerchiati. E' lui, insieme con il collaboratore Claudio Lucchini, che di fatto gestisce le dinamiche interne al club (al netto della gestione finanziaria, sempre in capo all'ad Raffaele Fiorella).