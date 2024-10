Sampdoria, Sottil: "Contro il Cesena la partita più importante. Pedrola sarà convocato"

E' una Sampdoria in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna contro la Juve Stabia. Lo sa anche il tecnico blucerchiato Andrea Sottil, che contro il Cesena parla così in conferenza pre-gara: "Domani sarà la partita più importante. Pensiamo al presente e sappiamo benissimo che dobbiamo giocare per vincere. Sappiamo benissimo che è una partita insidiosa, tosta contro una squadra con qualità, che sa ripartire e un ambiente che sa trascinare. Detto questo, il nostro obiettivo è quello di vivere il presente, andare a Cesena per fare la nostra partite e cercare in tutte le maniere di ottenere un risultato prestigioso".

Prosegue il tecnico: "Abbiamo lavorato su tutto. E' chiaro che sono importanti gli aspetti tecnico-tattico e fisico ma è fondamentale l'aspetto mentale. La concentrazione deve essere sempre alta, lucida e non ansiosa, nervosa ma sempre focalizzata. Bisogna anche allenare l'approccio alla partita. La squadra sa benissimo che la catena di concentrazione non si deve mai interrompere. Poi in una gara i momenti sono sempre diversi ma gli approcci danno il là alla prestazione e alla partita. Ne abbiamo parlato e siamo convinti che i ragazzi l'hanno consolidato".

Sull'avversario: "Una squadra ben allenata, una squadra di categoria, con giocatori esperti e giovani bravi e davanti giocatori di contropiede che sanno attaccare gli spazi con qualità. Mi aspetto una partita di grande attenzione dove dovremo esser bravi a fare le due fasi. Grandissimo rispetto, come dico sempre, per il Cesena ambiente e squadra ma noi abbiamo la voglia di fare una gran partita".

Sui giocatori: "Pedrola? E’ a disposizione già da due settimane, chiaro non può avere un minutaggio elevato, ma è a disposizione e convocato. Kasami? E’ a posto, mi ha messo in difficoltà ben vengano come tanti altri".

Invece chi non sarà convocato: "Girelli, e poi dibosco di Romagnoli che stiamo valutando bene e Vieira che si è fatto male tanto"