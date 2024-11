Sampdoria: Sottil confermato fino a Palermo, probabile cambio di modulo con difesa a quattro

Andrea Sottil rimarrà alla guida della Sampdoria almeno fino alla prossima partita contro il Palermo, la prima dopo la sosta. Nonostante la squadra stia attraversando un periodo difficile, caratterizzato da un evidente calo di rendimento sia sul piano del gioco che dei risultati, la società nella persona del direttore sportivo Pietro Accardi ha deciso di confermare il tecnico che aveva preso il posto di Andrea Pirlo dopo sole tre partite di campionato. La fiducia nei confronti di Sottil sembra quindi essere stata mantenuta, almeno per ora, in attesa di un possibile miglioramento nelle prossime settimane.

Assetto da rivedere - Tuttavia, le difficoltà incontrate dalla squadra potrebbero spingere l'allenatore a rivedere l'assetto tattico della sua formazione. È infatti possibile che Sottil decida di introdurre dei cambiamenti significativi nel modulo di gioco, per cercare di rivitalizzare la squadra e invertire la rotta. Una delle opzioni che il mister potrebbe adottare per la sfida al Palermo è il passaggio al 4-2-3-1, un modulo che potrebbe offrire maggiore equilibrio tra difesa e attacco e permettere ai giocatori di esprimersi in modo più incisivo.

I nomi - Nel nuovo schema, la formazione potrebbe vedere alcuni cambiamenti rispetto alle scelte abituali. In difesa, Sottil potrebbe schierare Vismara in porta, difesa a quattro con Bereszynki, Romagnoli, Riccio e uno tra Ioannou e Giordano per la fascia sinistra. Davanti alla difesa, il duo Kasami-Meulensteen, quindi Depaoli, Akinsanmiro e Pedrola a ispirare Tutino unica punta.

Fiducia da riconquistare - In ogni caso, la partita contro il Palermo rappresenterà un importante banco di prova per Sottil, che dovrà cercare di ottenere un risultato positivo per evitare ulteriori critiche e dare slancio alla squadra in vista della seconda parte della stagione. La sua capacità di superare le difficoltà e di trovare soluzioni tattiche efficaci sarà fondamentale per il proseguimento del suo mandato sulla panchina della Sampdoria.