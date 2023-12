Sampdoria, slitta al 2024 il rientro di Pedrola. Mini abbonamenti per Feralpi e Bari

Il consulto in Spagna sulle condizioni di Estanis Pedrola non ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda il ritorno in campo a breve termine del giovane attaccante della Sampdoria, vittima di un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra (1 ottobre con il Catanzaro) e poi di una recidiva (22 ottobre con il Cosenza) che lo stanno tenendo da diverse settimane lontano dai campi.

Pedrola dovrà continuare il percorso di recupero e le sue condizioni saranno rivalutate più avanti, di certo il giocatore non potrà tornare a disposizione di Andrea Pirlo prima entro la fine dell'anno e quindi mancherà anche nelle ultime tre gare del 2023. L'obiettivo è averlo a disposizione per la sfida del 14 gennaio a Venezia.

Per quanto riguarda la prossima trasferta a Reggio Emilia, sarà libera e aperta a tutti i tifosi blucerchiati per i quali sono disponibili 4.000 tagliandi. L'unico divieto riguarda i residenti nella provincia di Parma (all'origine della decisione dell'Osservatorio il gemellaggio tra Ultras Samp e Boys Parma (rivali dei reggiani). Per questo motivo i Gruppi della Sud hanno deciso di disertare lo stadio della "città del tricolore".

La Sampdoria intanto ha comunicato che per le prossime due partite casalinghe con Feralpisalò e Bari, valide rispettivamente quale 18.a e 19.a giornata della Serie B, sarà possibile sottoscrivere Xmas Pack, un mini abbonamento digitale ad un prezzo speciale.

La società al fine di evitare lunghe code presso le rivendite autorizzate consiglia sempre di prediligere l'acquisto del XMAS PACK online tramite il proprio canale ufficiale sampdoria.ticketone.it.

Samp for People. In occasione delle due partite saranno inoltre valide due iniziative che rientrano nel progetto Samp for People condiviso con SACE S.p.A., a sostegno del tessuto sociale e delle fasce sociali più deboli: omaggio ISEE Gradinata Nord e Omaggio invalidi 67% Distinti.