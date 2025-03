Sampdoria, Semplici verso Reggio: "Nessuna promessa, l'obiettivo è salvarsi"

Alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia, Leonardo Semplici ha chiarito che la priorità della Sampdoria resta la salvezza, senza indulgi su obiettivi più ambiziosi. Il tecnico blucerchiato ha spiegato: "La classifica è questa, non è il caso di fare sogni troppo grandi. Non ho mai promesso nulla, il mio compito è la salvezza".

Preparazione per la sfida con la Reggiana - Verso la sfida dello stadio Mapei, Semplici ha analizzato le opzioni e le condizioni psicologiche del gruppo "Per fortuna, secondo me, sappiamo della responsabilità, sappiamo dell'importanza di questo momento particolare che sta attraversando la Sampdoria. Però, per fortuna, mi sembra che i ragazzi non si facciano contaminare troppo dalla situazione esterna. Ho sempre detto che la risalita era chiaro che la dovessimo fare e che la dobbiamo fare. Abbiamo sempre vissuto partita per partita. Con due partite vinte sembravamo da playoff, con due pareggi invece siamo tornati da playout. Da parte mia ci deve essere l’equilibrio affinché i ragazzi capiscano l'importanza delle singole partite".

Situazione - Semplici ha parlato della partita contro la Reggiana, evidenziando che entrambe le squadre sono in una situazione difficile e si stanno giocando la salvezza. Ha detto che la Reggiana è una squadra che sa cosa sta affrontando e che la Sampdoria dovrà scendere in campo con la giusta motivazione. "Loro, come noi, sono in un periodo particolare. Si stanno giocando anche loro la salvezza. Mi aspetto una Reggiana consapevole del periodo che stanno affrontando."

Miglioramenti e difficoltà in attacco - Nonostante i miglioramenti difensivi, Semplici ha riconosciuto le difficoltà della squadra nell’essere fredda sotto porta. Ha spiegato che l’ultimo passaggio è il più difficile da allenare, ma che ci sono segni di crescita, specialmente nei tiri in porta. "Gli ultimi 20 metri sono quelli più difficili da allenare per un allenatore, lì incidono non solo il gioco ma anche le qualità dei singoli."

Assenze - Semplici ha parlato anche delle assenze di Ioannou e Beruatto, aggiungendo che oggi si deciderà chi sarà disponibile per la partita di domani. Ha affermato che farà il possibile per schierare la formazione migliore per ottenere un risultato positivo. "Oggi facciamo la conta di quelli che saranno presenti domani. Vedremo di far scendere in campo la miglior formazione per fare un risultato positivo." Per quanto riguarda il reparto offensivo, Semplici ha confermato che si ripartirà dal duo Coda-Niang. Ha sottolineato che i due possono coesistere, ma che entrambi devono fare qualche sacrificio, specialmente Niang, che è più un attaccante centrale che un esterno. "Stiamo lavorando anche su questo aspetto. Col Palermo abbiamo dimostrato che i ragazzi possono coesistere. Certo da parte loro serve un sacrificio ulteriore rispetto alle loro caratteristiche." Semplici ha elogiato Niang non solo per il suo impegno in campo ma anche per il suo ruolo di leader nello spogliatoio. Ha riconosciuto che il giocatore ha saputo adattarsi rapidamente alla situazione, mostrando il suo valore con l’esempio e con la determinazione. "In questo nuovo gruppo ci sono diversi trascinatori dello spogliatoio, Niang è uno di quelli. Soprattutto con l'esempio in campo di come si allenano."

Il tabù in trasferta e la voglia di vincere - Semplici ha parlato anche del tabù in trasferta, con la Sampdoria che da mesi non vince lontano da casa. Ha dichiarato che una vittoria fuori casa sarebbe fondamentale non solo per la squadra ma anche per i tifosi, che stanno seguendo la squadra con passione. "Spero di rompere prima o poi questo tabù da trasferta. Domani sarebbe importantissimo per la squadra e per l'ambiente che ci sta seguendo con grande attenzione e passione."

