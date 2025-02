Sampdoria, Semplici: "Siamo stati un gruppo unico, non abbiamo mai mollato"

Vittoria che da respiro per la Sampdoria di Semplici, che ha avuto la meglio sul Cosenza grazie a Depaoli. Blucerchiati paradossalmente migliori in dieci uomini, come conferma anche l'allenatore nel post gara: "Non è stata una partita normale, lineare: c'è stata grande sofferenza, però abbiamo dato anche una grande dimostrazione in dieci. Dobbiamo parlare ovviamente dei ragazzi che veramente sono stati bravi, addirittura in dieci secondo me abbiamo fatto meglio sotto certi aspetti. Abbiamo giocato 70 minuti in inferiorità numerica, però non abbiamo mai mollato."

Tifoseria da 10 - "Devo ringraziare il pubblico che è stato determinante, oggi più che mai. E' sempre stato il 12° campo, siamo stati un gruppo unico, solido. Devo ringraziare sia i giocatori che il pubblico che ci ha incitato, all'inizio e alla fine è stato determinante"

"Ci abbiamo messo il cuore e gli attributi, però finalmente mi pare che sia una cosa fondamentale il carattere. Sì è chiaro, abbiamo fatto quello che dovevamo fare da tempo. In altri momenti abbiamo fatto prestazioni diverse, però per come si è svolta la partita, avere l'ennesimo infortunio del portiere, cambi obbligati, tante assenze...." - prosegue Semplici

Il momento - "Le difficoltà ci sono, sapevamo che non sarebbero sparite in un mese, ma sicuramente come stiamo facendo, non è lavoro, è sicuramente l'acquisizione di alcuni ragazzi che sono arrivati e mi auguro la prossima domenica di poterli avere a disposizione per far crescere anche quella mentalità che è una squadra con la Sampdoria deve avere."

Su Depaoli e la squadra - "Giusto vada elogiato lui che ha fatto gol, ma soprattutto tutto il gruppo. Nessuno ha tirato il piede indietro, il Cosenza è ben allenato e anch'esso si giocava tanto. Era ora di tornare alla vittoria, per provare a risalire la china"

