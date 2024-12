Sampdoria, Semplici: "Giusto ripartire dal 3-5-2. Se sono qui è perché c'erano problemi"

Leonardo Semplici, tecnico della Sampdoria, ha analizzato le insidie della sfida contro la Cremonese di domenica allo Zini, fischio d'inizio alle 17,15, sottolineando la forza dell'avversario. Il nuovo allenatore blucerchiato ha espresso fiducia nella capacità della sua squadra di fare una prestazione di valore, nonostante le difficoltà. "Affrontiamo una squadra forte, partita con l'ambizione di essere tra le prime in classifica e lo è. La Cremonese ha una rosa rispettabilissima", ha dichiarato Semplici. Nonostante il cambio di allenatore da parte degli avversari, l'allenatore blucerchiato è convinto che si tratti di una gara importante per segnare un passo decisivo nel percorso della squadra.

L’approccio della squadra e la scelta tattica - Semplici ha evidenziato l'importanza di dare un segnale positivo, pur con alcune difficoltà. "Ci saranno situazioni da valutare, ma siamo convinti di poter andare a Cremona e, nonostante le assenze, mostrare il nostro valore", ha spiegato. L'allenatore ha anche sottolineato la necessità di un cambiamento nell'identità della squadra rispetto a quanto visto finora. "Ripartiamo con quanto fatto contro lo Spezia. L'esperimento del 4-3-3 mi serviva per capire se fosse la scelta giusta, ma ora credo sia opportuno tornare al 3-5-2 dopo quanto visto contro lo Spezia", ha aggiunto. Nonostante la sconfitta subita a Roma, Semplici ha visto dei segnali positivi nel comportamento della squadra: "Anche sul 3-0, la squadra non si è disunita e questo è stato l'aspetto più positivo della sconfitta".

L’approccio alla Cremonese e il lavoro mentale sulla squadra - Il tecnico ha parlato anche della Cremonese, sottolineando le qualità della squadra avversaria: "Loro partono da una base solida e giocano un buon calcio. In Serie B, però, si può vincere e perdere con tutti". Semplici ha poi sottolineato come, per la Sampdoria, ogni partita rappresenti una sfida importante: "Quando scende in campo la Sampdoria, tutte le squadre danno il massimo". Ha anche parlato della situazione del gruppo blucerchiato, che ha trovato in lui una figura di supporto mentale: "Ho trovato un gruppo disponibile ma in difficoltà. Il mio lavoro è stato soprattutto mentale, per dare fiducia e serenità ai ragazzi".

La situazione di classifica e gli obiettivi futuri - Infine, Semplici ha commentato la difficile posizione in classifica della Sampdoria, con una battuta: "Fra poco usciamo dal giornale!". Ha ribadito l’intento della squadra di risalire in classifica, un obiettivo condiviso anche dalla società. "La nostra volontà è di intraprendere un percorso diverso", ha affermato. Nonostante il suo arrivo recente, l'allenatore ha chiarito che non ci sono soluzioni rapide: "Non ho la bacchetta magica. Sono qui perché c'erano delle problematiche, ma credo nei ragazzi e nel gruppo. Sta a me aiutarli a risolvere le difficoltà e a cambiare l'andamento della stagione".