Sampdoria-Salernitana 0-0: reti bianche al "Ferraris", i blucerchiati non sfatano il tabù casalingo

Niente da fare per la Sampdoria, che non riesce a sfatare il tabù casalingo. Al "Ferraris" finisce 0-0 contro una Salernitana a cui va tutto sommato bene il punto, lo stesso non si può ovviamente dire per i blucerchiati. Troppo poco quanto fatto vedere in attacco, Ochoa non è mai stato realmente impensierito in maniera seria. L'ingresso di capitan Quagliarella a mezz'ora dalla fine ha galvanizzato lo stadio, ma la spinta non è servita per raccogliere i tre punti. Sabiri sostituito da Stankovic al 35': il marocchino è uscito tra i fischi. Rimangono così invariate le distanze nel fondo classifica, con i blucerchiati che agganciano la Cremonese a quota 12. Spezia ed Hellas Verona, in virtù del pari nello scontro diretto, restano distanti 6 e 9 punti.

Il tabellino

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck (61' Malagrida), Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello (61' Murru); Sabiri (35' Gunter), Cuisance (81' De Luca); Jesè (61' Quagliarella). All: Stankovic

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia (46' Mazzocchi), Coulibaly, Crnigoj (46' Maggiore), Bradaric; Candreva (74' Bohinen), Kastanos (62' Dia); Piatek. All: Paulo Sousa

Arbitro: Massa

La cronaca

primo tempo

1' - Fischio d'inizio

8' - Grande occasione per Sabiri: destro a giro dal limite, palla di poco larga

12' - Risponde la Salernitana, ma il colpo di testa di Crnigoj è fuori misura

14' - Miracolo di Audero: Candreva scappa in profondità, il portiere blucerchiato chiude lo specchio col corpo

21' - Giallo per Nuytinck

23' - Leris ha sul destro il pallone buono, Ochoa respinge d'istinto

24' - Zanoli sgasa sull destra e propone un cross al centro, la sfera arriva sui piedi di Augello che però calcia alle stelle

28' - Cartellino anche per Daniliuc

30' - Zanoli è in forma: azione personale del giovane esterno, destro secco ben parato a terra da Ochoa

33' - Altro intervento strepitoso di Audero, che toglie dalla porta la punizione di Sambia

35' - Primo cambio per Stankovic: fuori uno spento Sabiri e dentro Gunter

42' - Ammonito Cuisance, punito per un intervento da dietro su Coulibaly

45' + 3' - Dopo il recupero arriva il duplice fischio di Massa: Samp sottotono, salvata due volte da Audero

secondo tempo

46' - Due cambi per Paulo Sousa: Mazzocchi e Maggiore rilevano Sambia e Crnigoj

48' - Ci prova Piatek col destro, traiettoria troppo centrale e presa di Audero agevolata

53' - Due ammonizioni in un minuto per gli ospiti campani: cartellini sventolati a Maggiore e Piatek

56' - Spinge la Salernitana, che sembra averne di più in questo momento

61' - E' arrivato il momento di Fabio Quagliarella: gli fa spazio Jesè Rodriguez; fuori anche Nuytinck e Augello, dentro Malagrida e Murru

62' - Nella Salernitana Dia rileva Kastanos

66' - Cuisance! Tirocross del francese, palla che sibila appena oltre l'incrocio

69' - Ora la Samp spinge alla ricerca del vantaggio, galvanizzata dall'ingresso di Quagliarella

74' - Lascia il campo l'ex Candreva: Bohinen per l'ultimo quarto d'ora

77' - Quagliarella! Stop e tiro col sinistro per il 27 blucerchiato, palla sul fondo

81' - Si rivede Manuel De Luca dopo 6 mesi, fuori Cuisance

86' - Ammonito Dia. La Salernitana si difende con tutti gli effettivi

89' - Malagrida ferma fallosamente Coulibaly in ripartenza: ammonito

90' - Saranno cinque i minuti di recupero accordati da Massa

90' + 5' - Finisce qui, nessuna particolare emozione nell'extratime: la Samp non sfata il tabù Marassi