Sampdoria, ritorno di fiamma fra Omar Colley e gli inglesi del Watford

di Marco Innocenti

La società blucerchiata punta a far cassa, incamerando almeno 10 milioni dall'operazione

Si riaccende la corrispondenza di amorosi sensi fra Omar Colley e il Watford. Il difensore blucerchiato è uno dei maggiori indiziati fra quelli che potrebbero lasciare Bogliasco. Il club inglese già in altre sessioni di mercato aveva sondato il terreno ma non se n'era mai fatto nulla.

Ora, con la lunga sessione di mercato estiva ormai alle porte, il Watford sembra intenzionato a tornare a bussare alla porta della Sampdoria nonostante la retrocessione in seconda serie appena maturata. Per strappare il giocatore però serviranno circa 10 milioni e, ad oggi, non è più nemmeno così scontato che lo stesso Colley accetti di ripartire dalla Championship.