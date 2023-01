Sampdoria, rinforzi per Stankovic: in arrivo Cuisance e Gunter

Doppio colpo in arrivo in casa Sampdoria, pronta a rafforzare la propria rosa con due nuovi innesti. Si tratta di Michael Cuisance del Venezia, centrocampista francese, e di Koray Gunter, difensore turco con passaporto tedesco in forza all'Hellas Verona.

Per entrambi è previsto un trasferimento temporaneo alla Sampdoria: prestito secco per Cuisance dagli arancioverdi, mentre per Gunter è stata inclusa la clausola di riscatto in caso di salvezza del club blucerchiato. Rinforzo in difesa e a centrocampo per Stankovic