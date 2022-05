Sampdoria, Rincon: "Ripartiamo con la Fiorentina: il nostro pubblico ci darà una grande spinta"

di Marco Innocenti

"Eravamo partiti bene poi abbiamo preso un goal evitabile. Sul secondo, invece, eravamo molto sbilanciati alla ricerca del pareggio"

"Eravamo partiti col piglio giusto, abbiamo fatto una buona partita, meglio anche delle ultime". Così Tomas Rincon al fischio finale di Lazio-Sampdoria. "Abbiamo avuto un paio d'occasioni per andare in vantaggio - dice il centrocampista blucerchiato - poi abbiamo preso un goal forse evitabile. Sono tutte cose su cui possiamo migliorare ma la partita l'abbiamo fatta giusta. Il secondo goal l'abbiamo preso sbilanciati. Da questa partita però si può lavorare per fare meglio".

"Dobbiamo pensare a noi perché abbiamo due partite difficili e sapevamo che dovevamo stare sul pezzo fino alla fine. Ora abbiamo una partita in casa con il nostro pubblico che già la settimana scorsa ci ha dato una grande spinta e sono sicuro che anche stavolta ci darà una grande mano. Punti? Non so quanti ne serviranno per la salvezza. Ora abbiamo la Fiorentina e non dobbiamo avere cali di tensione che magari, quando si vince un derby così, possono arrivare. La gente può pensare che ormai sia fatta ma non è così".