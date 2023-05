Sampdoria, Quagliarella: "Siamo tutti sulle spine, spero sia settimana decisiva"

"Siamo tutti sulle spine e speriamo che questa sia la settimana decisiva per il futuro della Samp, in maniera positiva ovviamente". Così Fabio Quagliarella, capitano e simbolo della Sampdoria, in margine alla cerimonia di presentazione del Memorial Niccolò Galli. L'attaccante stabiese era compagno di squadra di Galli nelle giovanili del Bologna e dopo l'incidente fatale all'amico, nel 2001, ha portato per tutta la carriera in suo onore il numero 27.

"Mi sono sentito mio questo numero fin dall’inizio. Sono uno della famiglia Galli - spiega Quagliarella - e il 27 per me ha sempre quel significato. Qualsiasi cosa faccia, se devo scegliere un numero scelgo sempre il 27. Questo numero mi seguirà per tutta la vita. Niccolò era un ragazzo e un talento eccezionale, basta guardare la sua famiglia per capire chi era. Oggi avrebbe compiuto 40 anni e sono veramente contento di essere qui. Niccolò sarebbe diventato sicuramente un giocatore eccezionale, un difensore alto quasi 190 cm che avrebbe fatto una carriera strepitosa. Basta vedere chi è stato il papà per capire dove sarebbe potuto arrivare".