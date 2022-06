Sampdoria, porte girevoli nello staff: via Lorieri, Battara e Spalla. Entrano De Bernardin, Clemente e Di Salvatore

di Marco Innocenti

Per i tre ormai ex blucerchiati sarebbe pronto il passaggio allo Spezia del nuovo corso Luca Gotti

Addii e nuovi ingressi nello staff tecnico della prima squadra in casa Sampdoria. Il club ha infatti confermato ufficialmente la risoluzione dei rapporti di collaborazione con il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri, il suo collaboratore Daniele Battara e il video analyst Sergio Spalla, tutti e tre pare destinati ad accasarsi allo Spezia del nuovo tecnico Luca Gotti.

Nel contempo, però, la Sampdoria ha anche annunciato l'inserimento nello staff di Marco Giampaolo di tre nuove figure. Si tratta di Michele De Bernardin come preparatore dei portieri e di Raffaele Clemente come collaboratore, oltre ad Alcide Di Salvatore come match analyst.