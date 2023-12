Sampdoria, Pirlo avverte: "Le vacanze sono tra una settimana, guai a fare regali"

Dopo il successo esterno esterno sul campo della Reggiana, la Sampdoria di Pirlo torna al Ferraris per il primo dei due impegni del suo 2023, contro la Feralpisalo'.

Mister Andrea Pirlo parla così alla vigilia del match: "La partita di domani è impegnativa. I nostri avversari arrivano con grande entusiasmo, come lo abbiamo noi perchè dobbiamo continuare la nostra striscia positiva per chiudere bene l'anno. Non bisogna abbassare la concentrazione, non è ancora tempo di fare regali, come abbiamo fatto in passato. Adesso è il momento di accelerare e portare più punti possibili a casa"

"Girone di ritorno? Vogliamo vincere le partite e rimanere attaccati al treno delle squadre che puntano i play-off. Dipenderà solo ed esclusivamente da noi. Dipenderà dalla voglia che abbiamo adesso di vincere le partite, di sacrificarci l'uno per l'altro e giocare da squadra. Abbiamo le qualità per continuare così"

Errori da non commettere? Guardare la classifica perchè è vero che la Feralpi è ultima ma viene da una vittoria. Non dobbiamo sottovalutarli, i risultati di questa Serie B dimostrano che in ogni partita puo' accadere di tutto. Non possiamo permetterci di sottovalutare l'avversario."

"Il fatto di giocare entrambe le gare in casa è importante, non soltanto per gli spostamenti limitati ma perchè avremo l'apporto dei nostri tifosi, fondamentale. Lavoriamo in simbiosi con il pubblico, questo ci da una spinta in più"

"Mercato? Stiamo dialogando con la società per valutare in che reparti intervenire per riempire e migliorare la rosa. Ma ora la nostra priorità sono le due partite con Feralpi e Bari, e fare punti"