Sampdoria, Pirlo verso il Catanzaro: "La maglia va onorata, i punti ora pesano"

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, guarda con fiducia alla gara con il Catanzaro: "È una partita importante contro una bella squadra, collaudata che ha stravinto il campionato di Serie C l’anno scorso. Per noi è come una finale, ci servono i tre punti per uscire da questo periodo difficile. Serve l’atteggiamento giusto fin dall’inizio. La squadra era delusa dopo Como, abbiamo lavorato tanto sull’aspetto mentale e speriamo di cogliere i frutti. Crediamo in questa squadra, conosciamo l’importanza di vestire la maglia della Sampdoria".

La classifica preoccupa non poco. "Dispiace a tutti vedere questa classifica, ma andiamo avanti lavorando sugli errori commessi e non abbassando la testa. Petto in fuori, solo con la forza del gruppo ne verremo fuori. Il campionato di Serie B è difficile, ma se pensiamo in negativo non ne usciamo. Senza proclami né paura, i punti pesano e bisogna fare prestazioni degne del club che rappresentiamo".

Il tecnico si riserva qualche dubbio di formazione. "Ci sarà qualcuno che giocherà ancora e altri che ruoteranno, tre partite in una settimana sono tante ma abbiamo giocatori pronti. Giocare a Marassi deve darci una spinta in più, ringraziamo i tifosi perché hanno fatto sentire il loro apporto. E da domani regaleremo una prestazione positiva a tutti loro. In difesa prima giocava Giordano, ora Barreca. Sono giocatori importanti e li metto entrambi sullo stesso livello. Mi fido di loro e in base all’avversario farò delle scelte, sono soddisfatto".

La concentrazione è finora il problema principale: "Abbiamo tutti gli attaccanti a disposizione, adesso ho più scelta e più soluzioni da adottare. Sugli errori difensivi, purtroppo prendiamo sempre gol. Dobbiamo evitare certe situazione mantenendo alta la concentrazione per 100 minuti. Appena molli la tensione rischi di prendere gol, a questi livelli non devi mai abbassare la guardia".