Sampdoria, Pirlo: "Troppi errori, così le partite non le porti a casa"

Andrea Pirlo mastica amaro per la sconfitta interna con il FeralpiSalò: "Oggi abbiamo regalato i primi 20 minuti - dice - concedendo due gol evitabili. Eravamo riusciti a rimetterla in piedi, poi l’espulsione di Kasami ci ha messo in difficoltà perché un giocatore della sua esperienza non può fare questi errori, eravamo sul 2-1 e avevamo tutto il tempo per rimetterla in piedi e portarla a casa. Abbiamo avuto una buona reazione, poi l’episodio sfortunato ci ha portato a questa sconfitta ma quando fai tanti errori le partite non le porti a casa".

Errori arbitrali? “Al primo minuto c’è stato un episodio che avranno controllato ma sembrava potesse esserci rigore. Sul gol annullato hanno detto che Facundo ha alzato troppo la gamba, ma fa parte del calcio. Non dobbiamo stare ad attaccarci a questi episodi, la partita l’abbiamo persa noi ed è solo colpa nostra. La squadra ha reagito dopo i due gol, i ragazzi sono stati bravi a provare a rimetterla in piedi in dieci, con tanta volontà e tanta forza. Ci eravamo riusciti, dovevamo gestire meglio le occasioni. Dovevamo chiudere al meglio festeggiando con una vittoria ma già domani ci prepariamo alla prossima partita”.

Il rammarico è profondo. “Era una partita decisiva per dare continuità e rimanere attaccati a quelle davanti. Eravamo partiti bene, poi siamo calati lasciando campo a loro. Siamo stati poco aggressivi e quando lo sei puoi prendere gol da chiunque. Per fortuna giochiamo tra tre giorni e abbiamo la possibilità di riscattarci”.