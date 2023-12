Sampdoria, Pirlo: "Presuntuosi, senza concentrazione né cattiveria. Una partita da cancellare"

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, mastica amaro dopo la sconfitta di Brescia: "Una brutta partita, approcciata male. La linea è sottile - dice il mister, assente in panchina per squalifica - tra l’essere presuntuosi ed essere sicuri, oggi siamo entrati in campo presuntuosi ma non possiamo permettercelo perché abbiamo visto che se non siamo concentrati e se non abbiamo il coltello tra i denti puoi perdere qualsiasi partita. Dobbiamo essere sempre avvelenati, oggi invece siamo entrati con uno spirito diverso dalle partite scorse e questo è il risultato finale".

"Abbiamo rivisto i gol, sono arrivati da situazioni che potevamo risolvere molto facilmente. Non l’abbiamo fatto perché ci è mancata la concentrazione, la cattiveria. Non può succedere perché in questo momento non abbiamo ancora quella forza e quell’attutidine di superare certe partite con un po’ di presunzione. Dobbiamo sapere - sottolinea - che per raggiungere i risultati dobbiamo lottare su ogni pallone, oggi non abbiamo vinto un contrasto o una seconda palla".

"Questa partita deve farci capire - conclude - che l’atteggiamento è sbagliato, dobbiamo ritrovare quello delle altre gare. Analizziamo e cancelliamo questa partita, poi da domani iniziamo a pensare alla prossima".