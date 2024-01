Sampdoria, Pirlo: "Massacrati dagli infortuni ma lottiamo, alzando l'asticella"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Domenica pomeriggio la Sampdoria di Andrea Pirlo tornerà in campo per il primo impegno del 2024 sul campo del Venezia. Il tecnico blucerchiato analizza nel prepartita la partita contro i lagunari: "Ripartiamo con lo stesso spirito. Non abbiamo mai voluto guardare agli infortuni, possono capitare. Non vogliamo parlare di alibi ma sappiamo che abbiamo una squadra competitiva. Ci dobbiamo adattare con chi abbiamo, siamo fiduciosi perchè, nonostante abbiamo perso giocatori importanti ne abbiamo altri pronti a subentrare e a fare la loro parte. Ci sarà spazio per chi in questo periodo ha giocato meno. Non dobbiamo guardare alle cose negative ma sappiamo che abbiamo di fronte un girone di girone di ritorno dove dobbiamo fare meglio rispetto all'andata. Avremo partite difficile ma senza nessuna paura andiamo a giocarci la nostra partita".





AVVERSARIO - "Ci aspettiamo una squadra forte, con calciatori che giocano insieme da due anni. Hanno iniziato questo percorso con l'arrivo di Vanoli e hanno fatto molto bene. E' una squadra con giocatori di qualità e sappiamo che tipo di partita ci aspetta. Dobbiamo cercare di alzare l'asticella. Quanto fatto fino ad ora non è stato abbastanza e dobbiamo fare molto di più perché è nelle nostre capacità, nelle nostre qualità e perché indossiamo una maglia importante. L'obiettivo è quello di fare meglio delle partite che abbiamo disputato alla fine del girone di andata. Abbiamo squadre forti da affrontare ma anche noi siamo una squadra di uno spessore importante e ogni partita deve essere giocata come una finale".





INFORTUNI - "Quando torni da un periodo di sosta c'è magari qualche affaticamento. Esposito si è sempre allenato, finita la seduta per scrupolo suo ha voluto farsi visitare. Non aveva grosso dolore ma una piccola lesione ce l'aveva. Questi infortuni capitano a tutti, a noi ci stanno massacrando. Ma dobbiamo guardare avanti ed essere positivi. Non dobbiamo piangerci addosso ma pensare positivo. Certo, speriamo di recuperarli presto. Abbiamo fuori tanti giocatori importanti che spero possano darci una mano nel girone di ritorno. Domani ci saranno due Primavera con noi, sia Ntanda che Leonardi. Sono due giovani ma di prospettiva. Si sono allenati con noi questa settimana, hanno potenziale e potrebbe esserci spazio anche per loro perché davanti non abbiamo grosse soluzioni".





MERCATO - "Richieste non ne abbiamo fatte anche perché non possiamo muoverci in questo momento e quindi è dura fare richieste. Sappiamo quello che ci serve da inizio anno e se ci sarà la possibilità di intervenire bene altrimenti resteremo così. Non siamo nella situazione di poter andare a spendere e scegliere. Ci dobbiamo rimboccare le maniche e fare di necessità virtù di quello che abbiamo e di quello che possiamo".





CLASSIFICA - "Basta una partita persa per tornar giù e basta vincerne una per tornare su. Ci vuole grande equilibrio e concentrazione. Non abbiamo più tempo per poter sbagliare. Ormai i punti sono tutti importanti e diventa fondamentale farli in qualsiasi campo. Non dobbiamo abbassare la guarda e sapere che al minimo errore ti puoi ritrovare in una situazione difficile ma altrettanto se vinci due partite, ti puoi ritrovare in una situazione migliore. Il nostro obiettivo è guardare partita per partita senza farci condizionare dalla classifica. Guardiamo ogni gara come se fosse quella decisiva".





ERIKSSON - "Ho giocato contro le sue squadre e ricordo una persona fantastica anche per quello che mi hanno raccontato i miei ex compagni. Spiace perché è una cosa brutta, cercheremo di stargli vicino. Avrà la forza, come ha già dimostrato, di poter lottare fino alla fine".