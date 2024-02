Sampdoria, Pirlo deluso: "Non abbiamo chiuso la partita e il Brescia ci ha punito"

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, non nasconde la delusione per la vittoria sfumata al 92' al cospetto del Brescia. "Non abbiamo chiuso la partita - dice, video gentilmente concesso dai media ufficial - ed abbiamo fatto una catena di errori che ha portato al pareggio. Abbiamo fatto la partita ma se non le chiudi rimangono aperte fino alla fine. E dall’inizio che facciamo questi errori".



Che le cose non vadano al meglio, lo dimostra la sostituzione di Piccini: "Il giocatore ha detto 'calma' invece che 'cambia' e quindi è dovuto uscire. Sono dettagli fondamentali a questo livello. Sono errori che facciamo fuori e che subiscono ragazzi che, essendo giovani, è normale non siano ancora pronti per questo. C’è stata una sbagliata comunicazione tra i dottori".

Sul gol annullato ad Alvarez, Pirlo è chiaro: "Non ho visto contatti in area, ma paghiamo noi le conseguenze".



Rammarico anche per i gol sbagliati: "Se non si chiudono, le partite rimangono aperte e poi gli avversari possono fare gol. Situazioni che potevamo gestire meglio, oggi era importante vincere psicologicamente. Ora bisogna ripartire, recuperiamo per ripartire da questa delusione".