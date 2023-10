Sampdoria, Pirlo confermato e squalificato col Palermo. Martedì Coppa Italia a Salerno

Ripresa immediata degli allenamenti per la Sampdoria dopo la sconfitta di Bolzano con il Sudtirol. Martedì alle 18 la squadra sarà impegnata a Salerno in Coppa Italia, una trasferta che i blucerchiati in questo momento avrebbero volentieri evitato. Sabato alle 16,15, infatti, al "Ferraris" arriva in campionato il Palermo terzo in classifica, la Samp non avrà Pirlo (confermato e squalificato) e in panchina andrà il suo vice Baronio.

Per quanto riguarda gli infortunati: oltre ai lungodegenti Ferrari e Benedetti, restano indisponibili Barreca, Malagrida, Murru, Pedrola e Stojanovic. Domani, lunedì, è previsto a Bogliasco l’allenamento di rifinitura che precederà la partenza in volo charter per l’aeroporto di Napoli, poi lo spostamento in pullman a Salerno.

Pirlo effettuerà un po' di turn over, per quanto possibile, dando spazio ai giocatori meno impiegati: all'Arechi potrebbero trovare spazio Conti, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, La Gumina e Delle Monache.