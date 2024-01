Sampdoria, Pirlo a Venezia cambia la difesa. Mercato: Cremonese su Verre

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Anno nuovo e vita nuova. E' quanto si augura la Sampdoria, dopo avere chiuso il 2023 con la sconfitta con Feralpi Salò e il pareggio con il Bari, entrambi al "Ferraris". La squadra di Pirlo riparte dal "Penzo" di Venezia, preso d'assalto dai tifosi blucerchiati, per tentare la non semplice scalata ai play off.

L'allenatore dovrà subito fare i conti con assenze pesanti: oltre ai lungodegenti Pedrola, Borini e Ferrari, Pirlo non potrà contare su Vieira, il solito Conti e gli squalificati Kasami e Facundo. il tecnico è costretto a rivoluzionare la difesa, riportando Giordano sulla fascia sinistra e dirottando di nuovo Murru in posizione centrale. Possibile l'avanzamento a centrocampo di Depaoli per fare reparto con Yepes e Benedetti mentre Stojanovic rientrerà in difesa. Davanti Esposito e Verre sosterranno il centravanti De Luca.

Per quanto riguarda il mercato, nelle ultime ore si è registrato un timido interessamento della Cremonese per Valerio Verre che nella Samp potrebbe essere sostituito da Mattia Aramu, in uscita dal Bari e di proprietà del Genoa. Sale la concorrenza per Cher Ndour del Paris Saint Germain mentre per Barreca si attendono offerte. Proseguono le trattative con l'entourage di Conti per una rescissione del contratto.