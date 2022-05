Sampdoria, nuovo assalto per Karol Linetty: il vero scoglio è il prezzo

di Marco Innocenti

Il Torino non vuole mettere a bilancio una minusvalenza e chiede una cifra vicina ai 9 milioni ma il giocatore ha già le valigie in mano

La stagione è appena finita ma in casa Sampdoria (e non soltanto!) si stanno già facendo i primi sondaggi di mercato per allestire nel più breve tempo possibile una rosa competitiva e adatta alle esigenze tecnico-tattiche di Marco Giampaolo. E naturalmente il nome che torna prepotentemente alla ribalta è quello di Karol Linetty, giocatore che in blucerchiato ha disputato 4 ottime stagioni.

Il polacco, come scrive anche Tuttosport, ha le valigie già pronte e a Torino lo sanno benissimo ma la società granata punta a ridurre al minimo la minusvalenza che potrebbe dover mettere a bilancio, visto che il giocatore nel 2020 fu pagato 9,5 milioni di euro ma nell'ultima stagione è rimasto ai margini del progetto tecnico, collezionando appena 16 presenze, quasi tutte concentrate nella prima parte di stagione. Già nello scorso mercato invernale, il suo ritorno a Bogliasco sembrava possibile ma poi, alla fine, non se ne fece nulla. Ora la Samp potrebbe tornare alla carica, puntando però ad un netto sconto sul prezzo del cartellino, facendo proprio leva sulla volontà chiara del giocatore di lasciare il Toro.

L'ipotesi più probabile, specialmente se non si dovesse arrivare a concretizzare la cessione in tempi brevi, è che la Sampdoria provi a trattare sulla base di un prestito possibilmente con diritto di riscatto.

[Foto: profilo Instagram @linetty_7]