Sampdoria, non basta la doppietta di Depaoli: il Mantova rimonta da 0-2 a 2-2

Non va oltre il 2-2 la Sampdoria di Semplici sul campo del Mantova, altra rimonta subìta dai blucerchiati che dopo essere andati in doppio vantaggio in due minuti con Depaoli, subiscono nello stesso lasso di tempo anche i gol di Mancuso e Trimboli. Black-out nella ripresa per i blucerchiati che prima rischiano il 3-2, poi costruiscono nel finale senza tuttavia arrivare a una conclusione vera e propria. E' il Mantova invece che in pieno recupero colpisce un palo con Galuppini, che avrebbe significato sconfitta.

Non brillano i nuovi acquisti, Niang e Curto partono titolari mentre Oudin si vede per circa mezz'ora. Ghidotti esce durante l'intervallo per infortunio, da valutare le sue condizioni. Ora sono 22 i punti della Samp, che non riesce a uscire dalla crisi. Ancora più decisiva la prossima gara in casa, contro il Cosenza.

LA CRONACA

Sampdoria più cauta nei primi 15 minuti, i blucerchiati lasciano l'iniziativa al Mantova. Al 16' viene sventato un calcio di punizione calciato bene da Beruatto.

Doppietta fulminea della Sampdoria nel giro di due minuti: al 22' la Samp prima sblocca con Depaoli, che completamente dimenticato dalla difesa del Mantova tutto solo in area, ha tutto il tempo di ricevere, controllare e trafiggere Festa. Subito dopo sfrutta il retropassaggio di Redolfi, supera Festa e deposita in rete.

Al 39' la prima vera conclusione in porta del Mantova, respinta bene da Ghidotti: ci aveva provato Trimboli.

Nel finale di primo tempo il palo salva la Sampdoria: su calcio piazzato spizzata di Redolfi palla sfiorata da Mancuso sotto porta, Ghidotti era battuto.

SECONDO TEMPO

Infortunio per Ghidotti nella Samp, cambio nell'intervallo: entra Vismara.

Al 50' dimezza lo svantaggio il Mantova: tutto solo Mancuso in area, l'attaccante viene servito da destra da Mensah e batte Vismara con il destro rasoterra. Passano solamente due minuti e il Mantova raggiunge il pareggio, con l'ex: Trimboli ribadisce in rete dopo un'azione insistita da parte dei padroni di casa. Il centrocampista non esulta per rispetto alla sua vecchia squadra. Ripresa schock per la Samp.

55' - Mantova che pressa ancora, Mensah arriva alla conclusione incrociaa che Vismara riesce a bloccare. Al 59' ancora pericoloso il Mantova, batti e ribatti in area della Sampdoria risolto da Mancuso che piazza, palla a fil di palo.

Esordio in blucerchiato anche per Oudin, che al 66' prende il posto di Bellemo. Al 73' Akinsanmiro a tu per tu con Festa si fa parare il tiro, posizione defilata ma ravvicinata.

Ancora Depaoli al 78': pescato in area dal cross morbido, la sua girata si infrange sulla difesa mantovana.

Chance non sfruttata per il Doria all'85': Akinsanmiro tiene in campo un pallone sulla linea di fondo, il cross poi è di Ioannou prima per Meulensteen che stecca, poi Niang spara in curva da posizione interessante. Esce proprio Niang per fare spazio a Coda nel finale.

MANTOVA (4-2-3-1) Festa; Maggioni (dal 62' Fiori), Cella, Redolfi (dal 62' De Maio), Giordano; Burrai, Trimboli; Bragantini (dal 70' Bragantini), Mancuso, Ruocco (dal 62' Radaelli); Mensah (dal 70' Debenedetti). All.: Possanzini

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti (dal 46' Vismara); Veroli, Riccio, Curto; Venuti (dal 66' Oudin), Bellemo (dal 64' Vieira), Meulensteen, Beruatto (dall'80' Ioannou); Akinsanmiro, Depaoli; Niang (dall'85' Coda) All. Semplici

Ammoniti: Venuti, Bellemo, Curto, Beruatto (S); Burrai (M)

