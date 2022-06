Sampdoria: muore in un incidente stradale il figlio di Fabio Micarelli, collaboratore tecnico di mister Giampaolo

di Marco Innocenti

Il giovane, appena 21enne, rientrava a casa dopo una festa di laurea: è stato sbalzato fuori dall'auto e per lui non c'è stato nulla da fare

Un grave lutto ha colpito Fabio Micarelli, collaboratore del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo. In un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Ancona, ha perso la vita Samuele, il figlio 21enne che rientrava da una festa di laurea. La società blucerchiata ha diffuso sui propri canali ufficiali un comunicato in cui esprime il proprio cordoglio: "L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Samuele Micarelli, figlio del collaboratore tecnico della prima squadra Fabio. Alla famiglia Micarelli le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società".

A Micarelli, alla sua famiglia e a tutta la società blucerchiata vanno le più sentite condoglianze della nostra emittente.