Sampdoria: miniabbonamento per le ultime quattro gare casalinghe

Un miniabbonamento all'insegna della primavera. Per le ultime quattro gare casalinghe con Ternana, Südtirol, Como e Reggiana, valide rispettivamente quali 31.a, 33.a, 35.a e 37.a giornata della Serie B 2023/'24, la Sampdoria offre ai suoi tifosi un un mini abbonamento digitale ad un prezzo speciale.





La vendita del miniabbonamento si aprirà martedì 19 marzo online su ticketone.it e di persona presso il Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r, Genova e le Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale.





I prezzi vanno dai 520 euro per la tribuna d'onore, con tavolo per la ristorazione compreso nel prezzo, ai 5 euro per gli Under 14 in gradinata Nord. Non sono disponibili posti in Gradinata Sud, esaurita la scorsa estate in abbonamento. Sono invece previste, tranne che per la tribuna d'onore e per , agevolazioni per ultra65enni, donne, ragazzi sotto i 18, 14 e 12 anni.





Ecco i prezzi:

Tribuna d'onore 520 euro.

Tribuna inferiore: intero 160 euro; over 65, donne e under 18 80 euro; non disponibili per under 14 e under 12.

Distinti: intero 80 euro; over 65, donne e under 18 40 euro; under 12 20 euro; non disponibile per under 14.

Nord: intero 40 euro; over 65 e under 12 non disponibile, donne e under 18 20 euro.