Sampdoria, miniabbonamento per le partite con Cosenza e Modena al "Ferraris"

La Sampdoria vuole tornare a sfruttare l'effetto Marassi e tende una mano ai suoi tifosi. La società blucerchiata, per le prossime due partite casalinghe del campionato di Serie B contro Cosenza e Modena, istituisce un “MINIPACK 2 PARTITE” digitale caricato esclusivamente su SAMPCARD o DORIACARD attiva e in corso di validità ad un prezzo vantaggioso.

La vendita inizierà alle ore 10 di martedì 28 gennaio presso i seguenti punti vendita: On-line su ticketone.it; Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r; Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale.

L’U.C. Sampdoria al fine di evitare lunghe code presso le rivendite autorizzate consiglia sempre di prediligere l’acquisto del “MINIPACK 2 PARTITE” online tramite il proprio canale ufficiale sampdoria.ticketone.it. La società non risponde di eventuali biglietti acquistati su siti non ufficiali.

I prezzi dei biglietti per il prossimo evento variano in base al settore scelto. Per la Tribuna Onore, il costo del biglietto intero è di € 300,00 (comprensivo del tavolo di ospitalità e ristorazione), mentre per la Tribuna Inferiore il prezzo è di € 120,00 per l’ingresso intero e di € 60,00 per i bambini sotto i 14 anni. Per i settori Distinti e Gradinata Nord, il biglietto intero costa rispettivamente € 45,00 e € 30,00, con riduzioni per i bambini che pagano € 22,50 e € 15,00, a seconda del settore.

Per i titolari di invalidità al 100%, è previsto un prezzo ridotto di € 22,50 per i Distinti, mentre per la Tribuna Inferiore non sono disponibili biglietti per invalidi. Inoltre, i biglietti per invalidi sono venduti esclusivamente presso il service center, previa presentazione di un certificato di invalidità. Per assistenza, è possibile contattare la società all’indirizzo e-mail invalidi@sampdoria.it. Tutti i bambini, indipendentemente dalla loro età, devono essere in possesso di un titolo di ingresso.

