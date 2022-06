Sampdoria, Massimo Ferrero torna a Paola: "La Calabria è la terra più bella del mondo"

di Marco Innocenti

L'ex presidente blucerchiato è stato avvistato in stazione in compagnia dei suoi avvocati

Massimo Ferrero è tornato a Paola, in Calabria, dove tutta la sua disavventura giudiziaria ha preso il via. L'ex presidente della Sampdoria, infatti, è stato avvistato ieri nella stazione ferroviaria della cittadina, in compagnia dei suoi avvocati Nicola Carratelli e Pietro Sommella.

Avvicinato dai colleghi del quotidianodelsud.it, Ferrero non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma si è limitato a dire che "La Calabria è pazzesa, è la terra più bella del mondo: sole, mare, amore”.

Non è chiaro quindi quale sia stato il motivo della sua visita a Paola, dove la locale procura ha fatto scattare per lui un'indagine per bancarotta e altri reati.